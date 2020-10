Normaliter zou de Gelderse Dion Varossieau druk bezig zijn met het opzetten van een enorm spookhuis, het grootste van Europa. Maar uiteraard gooide corona roet in het eten. De enthousiaste Halloweenliefhebber liet het er echter niet bij zitten en bedacht iets anders: een coronaproof spookhuis, gemaakt door leerlingen van de Vivere-school in Rotterdam.

Zesentwintig enthousiaste kinderen gaven zich vrijwillig op om mee te werken. Allemaal een andere rol, van regie tot grime en van productieleider tot acteur. Donderdag ging het spookhuis eindelijk open en mochten ouders komen griezelen.

Gescheiden griezelruimtes

Maar hoe is het spookhuis dan precies coronaproof? Simpel: de kinderen hebben eigenhandig negen griezelruimtes gebouwd, die allemaal van elkaar gescheiden zijn. Hun ouders mogen in groepjes van twee naar binnen. Daar ‘genieten’ ze van de eng aangeklede ruimtes. Die hangen vol met skeletten, heksen, pompoenen en paars bloed.

De kinderen hebben de tijd van hun leven. “Het is echt leuk om wat nieuws te leren”, aldus één van de scholieren. “Het was supertof.” Het was niet voor alle kinderen een succes. “Er zijn al vier kinderen afgevallen, omdat ze het te eng vonden om mee te doen”, aldus Varossieau.