Onrustige nacht in Wezep: vechtpartij en felle autobrand, mogelijk molotovcocktail gebruikt

Een bijzonder onrustige avond en nacht in het Gelderse Wezep. Daar hebben vannacht rond 04.00 uur aan de Hegenbos twee auto’s in lichterlaaie gestaan. Mogelijk is bij het ontstaan van de brand een molotovcocktail gebruikt. Maar de onrust zou zich niet hebben beperkt tot die enkele straat.

Buurtbewoners zeggen tegen een correspondent van Hart van Nederland tien minuten voor de brand twee jongens op een scooter te hebben zien langskomen. Later hoorden ze gelach en luide geluiden. Een van de buurtbewoners zag twee personen bij een auto staan, die vervolgens in brand werd gestoken met waarschijnlijk een vloeistof of molotovcocktail. De twee zijn vervolgens rennend op de vlucht geslagen.

Buurman probeert te blussen

De auto die naast de ‘in brand gestoken’ auto stond werd helaas ook gegrepen door het vuur. Beide wagens waren niet meer te redden, de vlammen sloegen metershoog de lucht in. Een buurtbewoner die vlak naast de parkeerplaats woont waar de auto’s in brand stonden, heeft nog geprobeerd te blussen. Dit mocht dus niet baten.

De politie kwam vervolgens met veel voertuigen ter plaatse. Ook werd er een hondengeleider ingezet om de buurt uit te kammen. Op de vraag of er daadwerkelijk een molotovcocktail is gebruikt bij het ontstaan van de autobrand, zegt de politie tegen Hart van Nederland dat ze die signalen opgevangen hebben. Voor een definitief antwoord is het nog te vroeg, aldus de woordvoerder. Ze zijn nog volop bezig met onderzoek. De politie roept getuigen daarom ook op zich te melden. Wanneer iemand beelden heeft van de brand, dan zijn die ook meer dan welkom.

Onrust in Wezep

De autobrand zou mogelijk een gevolg zijn van een eerdere vechtpartij tussen twee groepen op het Meidoornplein in Wezep. Die zou eerder op de avond hebben plaatsgevonden, naar aanleiding van ‘een schokkende post op Instagram’, aldus buurtbewoners. De politie zegt inderdaad een melding te hebben gehad van de vechtpartij, maar toen ze ter plaatse kwamen was er niks meer aan de hand.

Of de vechtpartij en de autobrand ook echt met elkaar in verband staan en of de vechtpartij daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, heeft de politie nog in onderzoek.

