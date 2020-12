Nederlanders gul voor dierentuinen: leeuwendeel zou portemonnee trekken om ze de winter door te helpen

Het water staat de Nederlandse dierentuinen aan de lippen. Ze hebben door de lockdowns al meerdere klappen te verduren gehad. En uiteindelijk zal het geld op gaan raken. Maar: gelukkig schiet Nederland te hulp. Een meerderheid van de bevolking is namelijk bereid om de portemonnee te trekken, zodat dierentuinen niet naar de haaien gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 3000 respondenten. 56 procent zegt een paar euro over te hebben om zo dierentuinen te kunnen behouden. Vooral onder ouderen is die bereidheid groot. 35 procent kijkt nog even de grote kat uit de boom.

Stoppen

Maar zijn dierentuinen nog wel van deze tijd? Het panel kreeg ook de volgende stelling voor de kiezen: ‘De overheid moet ze alleen geld geven om te stoppen, net zoals bij nertsenfokkerijen.’ Die stelling bleek niet voor de poes, want een beestachtige hoeveelheid deelnemers, 78 procent, was het er niet mee eens. 15 procent is dat wel, maar is daarmee ook een beetje de vreemde eend in de bijt.

Maar, mochten dieren dan toch gaan verdwijnen, dan zijn de panelleden er als de kippen bij om aan te geven welke ze het meeste zullen missen. Bij 21 procent komt de aap uit de mouw en zeggen ze de mensachtigen en gorilla’s het liefste te willen behouden. Daarmee hebben de primaten de olifanten de vliegen afgevangen: 18 procent kan de dikhuiden niet missen.

Op plaats drie staan leeuwen en tijgers met 13 procent. Beren zijn in dit verhaal de pechvogels: maar 1 procent zegt ze niet te kunnen missen.