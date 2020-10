Meisje (11) en haar broertje (7) mishandeld door groep jongens in Vlissingen

Een 11-jarig meisje en haar broertje van zeven jaar oud zijn afgelopen zondag in elkaar geslagen door een groepje jongens. De mishandeling vond plaats op een mountainbikeparcours naast een school in Vlissingen. De moeder is woedend en heeft aangifte gedaan.

In een post op Facebook schrijft de ze dat het voorval rond twee uur ‘s middags gebeurde. Haar dochter kreeg onenigheid met drie jongens tussen de 10 en 13 jaar. Die werkten haar tegen de grond sloegen haar meerdere keren in het gezicht. De bril van het meisje ging daarbij kapot.

Signalement

Haar toegesnelde broertje werd tegengehouden door drie á vier andere jongens en kreeg ook klappen en schoppen te verwerken. Na de mishandeling zijn de daders weggevlucht, aldus de moeder.

De kinderen hebben volgens de politie een helder signalement kunnen geven. Vijf of zes jongens hadden een Noord-Afrikaans uiterlijk, de laatste jongen een Nederlands uiterlijk met bruin haar. Alle jongens waren tussen waren tussen de 10 en 13 jaar oud en droegen donkere kleding.

Ook waren alle jongens op de fiets. Opvallende details zijn dat één van hen een turquoise fiets had en een andere jongen reed op een beige damesfiets. De moeder van de mishandelde kinderen roept getuigen op zich te melden. De politie laat weten dat de jeugdagent in Vlissingen de zaak in behandeling heeft. Ook zij roepen getuigen op zich te melden.