Btw-tarief omlaag in Duitsland: weer enorme domper voor Nederlandse grensondernemers

Veel ondernemers hebben het tijdens de coronacrisis zwaar, maar in de grensstreek krijgen ze nog een klap te verwerken. Duitsland gaat namelijk de btw omlaag gooien om de lokale – Duitse – economie een steuntje in de rug te geven.

Een half jaar lang gaat de Duitse btw (Mehrwertsteuer) omlaag. Het hoge btw-tarief gaat van 19 naar 16 procent, het lage van 7 naar 5 procent. Veel grensondernemers zagen al een hoop klanten over de grens shoppen, en dat worden er na de belastingverlaging waarschijnlijk alleen nog maar meer.

‘Laat ze het in Nederland ook maar doen’

Voor de Duitse ondernemers is de verlaging een mooi gebaar, onderdeel van een maatregelenpakket van zo’n 130 miljard euro. Een half jaar lang nóg lagere productprijzen én (hoogstwaarschijnlijk) meer klanten. Blijheid alom. Maar dan de Nederlandse kant: in de Gelderse stad ‘s-Heerenberg zien ze de ontwikkelingen rond de verlaging met lede ogen aan. De plaats ligt zo ongeveer op de grens en ziet veel verkeer heen en weer gaan.

Bij de bakkerij van de familie Dijkman vragen ze zich af waarom de Nederlandse overheid geen actie onderneemt op de btw-verlaging van onze oosterburen. “Al was het maar met de burgemeesters in de grensstreek, dat ze daar een overleg mee hadden gepleegd van: wat kunnen we doen om de ondernemers in de grensstreek te beschermen?,” vertelt Mirjam Blom. “Als ze met die paar procent btw-verlaging de economie weer een boost kunnen geven: helemaal goed. Laat ze het in Nederland ook maar lekker even doen.”