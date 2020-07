Vermijd drukke plekken in coronatijd dankzij druktemonitor in Gelderland

Heel Nederland heeft zomervakantie en viert dat massaal in eigen land. Maar in deze coronatijd is een goede verspreiding van bezoekers wenselijk en noodzakelijk. Daarom is in de provincie Gelderland een unieke druktemonitor ontwikkeld.

Hiermee kunnen bewoners en bezoekers zien welke populaire plekken druk zijn en ook de Veiligheidsregio zou zijn besluiten hierop kunnen baseren of aanpassen. Inmiddels is de monitor bezoekersdrukte al meer dan 155.000 keer geraadpleegd.

Overzichtelijk

Aan de hand van een kaart wordt getoond waar zich op dat moment in Gelderland de drukke en rustige plekken bevinden. Op de kaart staan verschillende locaties waar dagrecreatie plaatsvindt. Op die manier is overzichtelijk en goed te zien op welke plekken de 1,5 meter-afstand-maatregel gewaarborgd kan worden.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen brengt samen met 350 lokale experts, zoals horeca-ondernemers, campinghouders, maar ook attracties, terreinbeheerders en binnensteden, de drukte op zo’n 400 locaties in beeld. Zij geven drie keer per dag aan of het in hun omgeving druk -rood-, gemiddeld -oranje- of rustig -groen- is.

Lees ook: Extra maatregelen tegen coronavirus ‘momenteel niet aan de orde’

Toch even checken

Eén van die experts is stadspark-wachter Jeroen Glissenaar. Hij beheert onder andere de stadsparken in Arnhem: “Ik ben nu zo’n vier weken met de druktemonitor aan de gang. Je merkt wel dat het lijkt te werken, veel mensen checken het toch wel eventjes.”

Jeroen is zelf coronapatiënt geweest, dus hij weet hoe belangrijk het is om afstand te kunnen houden: “Gelukkig viel het bij mij wel mee, ik heb twee dagen in het ziekenhuis gelegen en extra zuurstof gekregen. Maar je beseft dan wel hoe makkelijk het zich verspreid, dat zet je op scherp.”

Lees ook: Drie kwart van Nederlanders vindt mondkapjes goede oplossing voor drukke winkelstraten

Kaart monitor bezoekersdrukte Gelderland

Ben jij ook van plan er even tussenuit te gaan in de provincie Gelderland. En wil je weten waar het momenteel druk is? Check dan de kaart van de monitor bezoekersdrukte hieronder: