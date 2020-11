Dode man (26) Kampen niet omgekomen door misdrijf

De dood van een 26-jarige man uit Kampen (Overijssel) eerder deze week is niet veroorzaakt door een misdrijf. Het onderzoek is afgerond, meldt de politie.

Na een melding over een incident trof de politie op woensdag 4 november een gewonde man aan in een woning bij de Boven Nieuwstraat. De man overleed, ondanks reanimatie. Aanvankelijk hield de politie nog rekening met alle scenario’s.

Lees ook: Politie doet getuigenoproep na dood man (26) in Kampen

Het onderzoek naar het overlijden van een 26-jarige man uit Kampen is afgerond. Er blijkt geen sprake van een misdrijf en daarmee sluiten we het onderzoek af. We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek door gehoor te geven aan onze getuigenoproep.^MB

— Politie Overijssel (@POL_Overijssel) November 7, 2020