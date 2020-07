Voortvluchtige crimineel zet tentje op in 'achtertuin' prinses Beatrix

Een niet héél handige actie van een voortvluchtige crimineel afgelopen zaterdag- op zondagnacht. Hij dacht namelijk voor langere tijd uit handen te kunnen blijven van de autoriteiten, door zijn tentje op te zetten in de bossen bij Lage Vuursche.

Dit deed de man precies op een stuk waar dat niet mocht, namelijk in de ‘achtertuin’ van prinses Beatrix, bij kasteel Drakesteyn.

Medewerkers van de Marechaussee die een ronde aan het maken waren kwamen de man tegen. Omdat hij een op een deel stond waar dat niet mocht, spraken ze hem aan. Ook controleerden ze zijn identiteit. Uiteindelijk besloten ze hem aan te houden.

Gezocht in buitenland

Ook handhavers van de gemeente Baarn, waar Lage Vuursche onder valt, raakten betrokken bij de aanhouding. Die konden bevestigen dat de man voortvluchtig was en dat hij gezocht werd in het buitenland. De politie is vervolgens te plaatse gekomen om de man in te rekenen.

Dat de medewerkers van de marechaussee de man tegenkwamen is overigens geen toeval. Ze verzorgen namelijk de beveiliging van het verblijf van prinses Beatrix.