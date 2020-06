Schuur van organisator racismedemonstratie Deventer brandt volledig af: 'Dit kan geen toeval zijn'

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de schuur van Nana Scholten uit Wilp volledig afgebrand. En dat in het weekend dat ze een demonstratie tegen racisme en politiegeweld in Deventer heeft georganiseerd. De brandweer doet nog onderzoek, maar Scholten vermoedt brandstichting.

“Dit kan toch geen toeval zijn?” zegt Scholten tegen De Stentor. “Dit is aangestoken.”

Een buurman vertelt: “Op een gegeven moment hoorde ik een ‘boem’. Ik deed de gordijnen opzij en in één keer zag ik dat er brand was. Toen heb ik iedereen geroepen en de brandweer gebeld. We hebben met 4/5 man zitten blussen om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Spullen overleden vader in schuur achterbuurvrouw

De schuur van Nana Scholten zat vast aan die van haar achterbuurvrouw Jose Smit, haar schuur is ook tot de grond toe afgebrand. Jose vertelt aan De Stentor dat in de schuur allemaal spullen stonden van haar dochter en diens overleden vader. “Die zijn weg en krijgen we nooit meer terug”.

De buurman vervolgt: “Ik weet niet wat de buurvrouw in de schuur had staan, ik moet bij daglicht kijken wat voor schade ik heb. Voor mij is het belangrijkste dat de mensen niet gewond zijn.”

Beeld: SPS Media