Bewoners beschoten woning Brabantse Sprang-Capelle compleet ontdaan: 'helemaal lamgeslagen…'

Wat een rustige vrijdagnacht moest worden, is aan de Nieuwevaart in Sprang-Capelle geëindigd in een enorme heisa. Een woning werd daar meermaals beschoten, in een aantal ruiten zijn kogelgaten te zien. Bij de beschieting is volgens de politie niemand gewond geraakt. Maar: de schrik zit er in de straat in het Brabantse dorp goed in. Hart van Nederland spreekt de bewoonster van de beschoten woning.

Anneriet loopt het hele huis door en laat zien waar de kogelgaten zitten. “Hierzo, hebben we nog een kogelgat in de muur. Hier in het gordijn. En hier ook.” Ze is er nog erg van ontdaan. “En dan hebben we hier nog en kogelgat in de tv. Die kogel zit er waarschijnlijk nog in… Echt verschrikkelijk”, verzucht ze.

Lamgeslagen

In eerste instantie dacht Anneriet dat de nachtelijke knallen nog iets totaal anders waren: “Dat is vuurwerk.” De dochter van de boerenfamilie kwam de slaapkamer van haar ouders nog binnengerend, en riep naar haar ouders dat er geschoten was. Maar dat ging er bij Anneriet op dat moment niet in. “Ben je mal joh, dat is vuurwerk, deze tijd van het jaar!” De man van Anneriet, Bert, is beneden nog even gaan kijken, maar kon zo snel niks ontdekken. Ze sturen hun dochter terug naar bed.

Na een nachtje doorslapen gaat de familie naar hun boerderij om de koeien te melken. Anneriet gaat na de tweede melkronde weer terug naar huis om een kopje thee te drinken. “Ik kom hier binnen en denk, wat ligt daar nou toch! Zie ik daar allemaal gruis liggen, van de muur. Dan ga je kijken, en dan zie je dat er dus geschoten is in je huis. Ja, dan ben je helemaal lamgeslagen, dan kun je niks meer…”

Dochter

Anneriet voelt zich totaal niet veilig meer in haar eigen huis. “‘s Avonds ga ik altijd nog even tv zitten kijken. Nou dat ga ik nou dus niet meer doen.” Ze wijst aan waar hun dochter altijd op de bank zit. “Ze hebben echt gericht geschoten. Hier zit ze altijd. Hier zit het gat in het gordijn, en de kogel is teruggekaatst hier op de bank. Nou dan kun je zelf wel invullen wat er gebeurd zou zijn.” Anneriet vervolgt: “Normaal gaat ze op vrijdagavond altijd laat naar bed. Maar ze moest vandaag eigenlijk werken. Dus ze zei: ‘mama, ik ga op tijd naar bed.’ Dat is een geluk geweest…”

Wie er achter de bizarre daad in Sprang-Capelle zit, weet Anneriet niet. “We hebben totaal geen vijanden. Maar het lijkt echt alsof ze het op onze familie voorzien hebben. Bij mijn broer hebben ze ook al een keer een aanslag gepleegd. Al twee keer zelfs. En nu wij…”

De politie heeft het voorval in onderzoek.