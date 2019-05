Ajax-superfan Annemarie (62): ‘Ik eet m’n sjaal op als we de finale niet halen!’

Annemarie de Nobel uit Hilversum (62) was erbij toen Ajax in 1995 in Wenen tegen AC Milan de laatste keer de finale van de Champions League speelde en zag dus met eigen ogen hoe het puntertje van Patrick Kluivert de ‘Cup met de grote Oren’ naar Amsterdam bracht. Dat smaakt naar meer!

Ze hoopt dat haar helden morgen gelijkspelen of winnen, zodat ze op 1 juni naar Madrid mag vliegen om weer bij een finale van haar cluppie aanwezig te zijn. “Meteen na vorige week zijn de kriebeltjes begonnen en die worden steeds een beetje erger.”

‘Retespannend!’

De Hilversumse is op zijn zachtst gezegd dus een superfan en vindt het “retespannend”. “Ik heb tegen mijn man gezegd toen hij met me trouwde: je trouwt met mij maar je trouwt ook met Ajax. Als je het daarmee eens bent, zeg ik ja!”

Natuurlijk heeft ze het volste vertrouwen in ‘haar’ boys. “Ik eet m’n sjaal op als we de finale niet halen!”