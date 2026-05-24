Nederland geniet van stralend Pinksterweekend: blijft de zon hele week schijnen?

Nog volop aan het genieten van het stralende weer op deze Eerste Pinksterdag? Hou de zonnebrand dan nog even binnen handbereik, want ook de rest van de week belooft warm, zonnig en droog te blijven.

Zondag kunnen we nog genieten van een mooie zonsondergang en is het nog lang aangenaam. In de nacht van zondag op maandag is het helder en dalen de temperaturen naar 10 tot 15 graden.

Hoge zonkracht

Maandag starten we gelijk zonnig en dat blijft het ook de rest van de dag. Met temperaturen tussen 27 en lokaal 30 graden wordt het warmer dan zondag. Waaien doet het nauwelijks en ook de zon schijnt volop, er is zelfs sprake van zonkracht 7. Bij zo'n hoge zonkracht kan de onbeschermde huid al na 10 minuten verbranden, dus het is smeren geblazen.

