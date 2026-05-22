Het is raak in De Bilt: eerste landelijke zomerse dag gemeten

Weerbericht

Vandaag, 16:03

De eerste officiële zomerse dag van 2026 is binnen. In De Bilt tikte het kwik vrijdag precies de 25 graden aan. Daarmee is voor het eerst dit jaar officieel sprake van een zomerse dag.

Normaal gebeurt dat al rond 15 mei. Dit jaar komt die eerste officiële zomerdag dus ongeveer een week later dan gebruikelijk. Lokaal was het eerder al zomers warm: op 1 mei werd in Gilze-Rijen al 25,6 graden gemeten. In De Bilt bleef het toen nog steken op 23,6 graden.

Vrijdag liep de temperatuur op meerdere plekken flink op. In Woensdrecht was het het warmst met 26,7 graden. In het zuiden kan het later op de dag zelfs richting de tropische grens van 30 graden gaan.

Ook met Pinksteren blijft het warm

De komende dagen houdt het zomerse weer voorlopig aan. Tijdens Pinksteren blijft het op veel plaatsen warm en zonnig. Pas later volgende week zakt de temperatuur weer iets terug.

Vorig jaar werd de eerste officiële zomerse dag in De Bilt al op 30 april gemeten.

Door Redactie Hart van Nederland

