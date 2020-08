Dat verhuurders rare sprongen maken door de grote woningschaarste die al tijden heerst, blijkt maar weer uit een advertentie die werd geplaatst in de Facebookgroep HousingRotterdam.

Daar wordt een ‘woongarage’ van 15m2 aangeboden voor de ‘spotprijs’ van 750 euro per maand. Maar voor die prijs heb je wel alles wat je hartje begeert: een wc en douche plus een mini-keuken. Alleen geen echt raam.

De verhuurder is ook de flauwste niet, want voor slechts honderd euro per maand extra huur wordt voor een heus transparant raam gezorgd, dat ook nog eens open kan. En dat was nog niet alles, de verhuurder zorgt zelfs voor een gordijn, een eenpersoonsbed, een tafel én stoel en een kast(je) voor de gelukkige huurder.

Duur glas

De verbijsterende advertentie wordt op social media massaal gedeeld. “Te erg dit. En die 100 euri extra per maand om naar buiten te kunnen kijken maakt het helemaal af”, twittert Gerben van Dijk, Rotterdams burgerraadslid voor de ChristenUnie-SGP. “Ja dat is nogal duur glas!”, merkt een ander droogjes op.