Winkelpand in Amsterdam Nieuw-West beschoten

In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 03.20 uur volgens de politie zeer waarschijnlijk een winkelpand in Amsterdam beschoten op de Johan Huizingalaan nabij de kruising met de Cornelis Lelylaan. Er zijn hierbij geen gewonden gevallen.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen.

Beeld: HFV