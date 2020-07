Staatsbosbeheer wil onbekende natuurgebieden populairder maken vanwege coronavirus

Staatsbosbeheer start een campagne om onbekende natuurgebieden populairder te maken. Dat moet deze zomervakantie leiden tot een betere spreiding van natuurliefhebbers. Gebieden als de Veluwe en de Biesbosch zijn met warm weer enorme trekpleisters. Normaal geen probleem, maar in deze coronatijd wel.

“Zeker toen het zo warm was in de afgelopen weken was het in de Biesbosch bijvoorbeeld heel druk. Veel mensen in boten en op de strandjes. En vooral op die strandjes is het dan lastig om anderhalve meter afstand te houden”, legt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer uit.

Daarom promoot de natuurorganisatie op haar site vanaf dit weekend de onbekende natuurgebieden. Per provincie vind je zo’n vijf tips, aanbevolen door de plaatselijke boswachters.

Land van Strijen

Een van die gebieden is het Land van Strijen in de Hoeksche Waard. “Dit is een perfect gebied om vogels te bekijken. Dus neem echt je verrekijker mee, als je hier naartoe gaat”, zegt boswachter Vera Willemsen. Haar gebied is nog relatief onbekend bij het grote publiek, terwijl ze er zelf helemaal weg van is.

“Een mooie toevoeging aan dit gebied is dat er een vogelkijkhut in een gemaal zit. Misschien is dit wel mijn favoriete plek. Je zit overdekt, het is heel erg ruim en je kunt er rustig naar de vogels kijken.”

Lees ook: Toeristen bezorgt Drentse brandweer kopzorgen, posters moeten waarschuwen voor natuurbranden

‘Gebieden liggen klaar om ontdekt te worden’

Maar door de campagne kan het weleens een stuk drukker worden op de anders zo rustige, onbekende plekjes. Staatsbosbeheer is niet bang voor extreme drukte. “Zo’n vaart zal het niet lopen. We wijzen natuurlijk veel verschillende plekken aan. Het zijn allemaal gebieden die al voor recreatie bestemd zijn. Ze liggen klaar om ontdekt te worden”, zegt woordvoerder Van Dun.

Boswachter Vera Willemsen is het met hem eens. “Er zijn ook heel veel rustige gebieden die we heel graag rustig willen houden. Daar plaatsen we dan ook geen mogelijkheden om te fietsen of te wandelen.”

Ben je ook benieuwd naar de onbekende plekjes in jouw buurt? Kijk dan op staatsbosbeheer.nl/onbekende-streken.