OM eist 12 jaar cel tegen douanier voor invoer 1500 kilo cocaïne

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twaalf jaar geëist tegen douanier Hassan O. omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de invoer van 1516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven.

Begin vorig jaar werd de bewuste lading onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met mango’s uit Brazilië.

De 39-jarige O. zou de container, nog voordat het schip was afgemeerd, in de systemen hebben aangemerkt als ‘gecontroleerde container zonder bijzonderheden’. Hierdoor konden anderen de lading ongehinderd ophalen. Volgens het OM gaat het om “het topje van de ijsberg”. Uit berichten in de versleutelde telefoon van de Rotterdammer blijkt dat hij dit veelvuldig heeft gedaan.

‘Verwerpelijk’

De officier van justitie spreekt van “uiterst schrijnend” handelen. “Verdachte is aangesteld als ambtenaar om onze grenzen te beveiligen tegen deze kwalijke invloeden van buiten. Het is meer dan verwerpelijk dat hij die beveiliging juist heeft ondermijnd”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

ANP