Er zijn inmiddels meer dan een miljoen coronatests afgenomen. In totaal zijn sinds 1 juni, het moment waarop alle mensen met klachten zich konden laten testen, 1.018.023 tests afgenomen.

De afgelopen weken stijgt het aantal mensen dat een coronatest laat afnemen aanzienlijk. In de eerste week van juni lieten ‘slechts’ 50.000 mensen zich testen op corona. Vorige week waren dat er ruim 140.000. Dat was ongeveer 40 procent meer dan de week ervoor, toen ruim 102.000 mensen zich lieten testen.

De cijfers gaan over de door de GGD geteste personen. Daarnaast worden er ook door onder meer huisartsen en ziekenhuizen testen uitgevoerd.

‘Test alleen bij klachten’

De groei van het aantal coronatests dat wordt afgenomen is een probleem voor het ministerie van Volksgezondheid en de GGD. Daarom komen zij maandag met een oproep: laat je alleen testen bij klachten. Overigens is de drukte niet alleen bij de testlocaties toegenomen, maar ook bij de laboratoria waar vastgesteld moet worden of iemand inderdaad besmet is.

Lees ook: Overheid roept op: laat je alleen testen op corona als je klachten hebt

Een woordvoerder van de landelijke GGD laat aan Hart van Nederland weten dat het weinig zin heeft om je te laten testen als je geen klachten hebt. “Tot nu toe is het bewezen dat als je klachten hebt, de grootste kans bestaat dat je erachter komt of je het coronavirus hebt of niet”, aldus een woordvoerder.

GGD aan het opschalen

Daarbij benadrukt ze dat het “zonde” is als mensen met klachten niet meer terecht kunnen in een teststraat “omdat er te veel mensen staan zonder klachten”.

Lees ook: GGD-onderzoek duurt steeds langer: ‘Soms 14 uur bezig om contacten op een rijtje te hebben’

De woordvoerder zegt dat de GGD’en volop aan het opschalen zijn. “In de zomer hadden we een totale testcapaciteit van 30.000 tests per dag. In de herfst hopen we dat we kunnen opschalen naar een testcapaciteit van 70.000 testen per dag. In de herfst heb je namelijk meer mensen met klachten.”