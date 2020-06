Mbo'ers staan te trappelen om weer praktijkles te volgen

Ze staan te trappelen om weer een praktijkles te volgen, de studenten van het ROC Midden-Nederland in Amersfoort. Want wat hebben ze dat gemist. De school, elkaar en ook de docenten.

Op het mbo bestaat een groot deel van de lessen uit praktijk. Sommige dingen móet je nu eenmaal kunnen zien, voelen en doen. Zoals de lessen van de studenten Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG). Maandag stond voor hen een les anatomie op het programma, waarbij ze snijden in een hart. En dat doen ze onder toeziend oog van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

De leerlingen zijn blij dat ze weer naar school mogen. “We hadden de hele week online weg en je móest er zijn, dat checken ze ook. Maar in de klas is het zoveel fijner”, aldus één van de studentes. “Thuis is het toch lastig om je concentratie erbij te houden.”

Praktijles

Sinds 16 maart waren alle scholen dicht. Inmiddels wordt onderwijs stap voor stap weer meer mogelijk. Het begon met het basisonderwijs dat weer startte met fysieke lessen. Kort daarna was het voortgezet onderwijs aan de beurt. En nu volgen de praktijklessen op het mbo, hbo en de universiteiten. Lessen of colleges die online kunnen worden gegeven, blijven voorlopig online.

