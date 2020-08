Tientallen gerevalideerde meeuwen uitgezet op strand IJmuiden

Het Vogelhospitaal in Haarlem zet zaterdag een groep van zo’n tachtig jonge meeuwen uit op het strand in IJmuiden. Ze zijn gerevalideerd en mogen nu de wijde wereld in. Voor de meeste meeuwen is het de eerste keer op het strand.

“Het gaat vooral om jonge meeuwen die bij ons zijn gekomen en nu klaar zijn voor de wijde wereld”, vertelt Wiebe Boomsma, beheerder van de vogelopvang. “Ze zijn in de stad geboren en komen nu voor het eerst op het strand. Ze moeten hun plek zien te vinden in de grote groep. Je kunt zien hoe ze moeten leren vliegen, met hun pootjes naar beneden omdat ze nog niet goed weten hoe ze moeten landen. Zo van: ‘help, ik zit in de lucht!'”

Lees ook: Grasmaaier versnippert hele kolonie meeuwenjongen in Vlissingen: ‘Een bloedbad’

Groter dan gebruikelijk

Het Vogelhospitaal zet wel vaker meeuwen uit, maar pakt het dit keer iets groter aan dan gebruikelijk, aldus Boomsma. “Onze open dag ging niet door vanwege corona. Zo bereiken we toch een aantal mensen, want we kunnen nog wel wat donateurs gebruiken.” Voor de ongeveer vijftig vrijwilligers is het in ieder geval een heugelijke dag. “Dit is de bekroning op ons werk.”