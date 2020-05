Geen boetes voor reizigers zonder mondkapje: 'Verantwoordelijkheid ligt bij de reizigers'

Reizigers die na 1 juni zonder mondkapje met het openbaar vervoer reizen, krijgen geen boete. Dit staat in het ‘protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ dat vandaag naar de Kamer is verstuurd. Volgens OV-NL wordt aan mensen zonder mondkap wel verzocht of zij de trein, bus, metro of tram willen verlaten. Luister je hier niet naar? Dan kan alsnog een boete worden opgelegd.

Een woordvoerster van OV-NL laat aan Hart van Nederland weten dat BOA’s in het openbaar vervoer straks géén politieagentje gaan spelen. “De verantwoordelijkheid ligt echt bij de reiziger. Ga alleen met het OV als dit noodzakelijk is en wees geen risico voor anderen door geen mondkapje te dragen.”

In gesprek

Er worden na 1 juni dan ook geen extra BOA’s ingezet, maar ze krijgen wel de handhavende bevoegdheden wat betreft de coronamaatregelen. Hierdoor is het voor hen mogelijk om boetes uit te delen. OV-NL benadrukt dat dit een laatste middel is. In eerste instantie zullen de BOA’s met reizigers in gesprek gaan.

Ook gaan zij een speciale coronakit bij zich dragen. Hierin zitten bijvoorbeeld een spatbril, medisch mondkapje en handschoenen. Deze middelen kunnen worden gebruikt wanneer de BOA’s bij een incident iemand moeten benaderen. Zowel toezichthouders als conducteurs en stewards kunnen een BOA-bevoegdheid hebben.

Kritiek

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) uit kritiek op het protocol dat vandaag is gepresenteerd. Zij vinden dat vervoersbedrijven nog te veel keuzes moeten maken. “Vervoerders nemen verschillende maatregelen. Bij de NS mag je fiets niet mee, maar bij Arriva wel? Er moet duidelijk worden aangegeven waar reizigers moeten zitten, maar waarom zeggen we bijvoorbeeld niet: iedereen moet links zitten? En wat is een goede mondkap?,” zegt een woordvoerder van ROVER tegen Hart van Nederland.

OV-NL vindt het belangrijk dat het protocol ‘een levend document is’, dat door iedere vervoerder op maat wordt uitgevoerd. In de praktijk zal blijken of aanpassingen nodig zijn. De belangrijkste OV-maatregelen vanaf 1 juni zijn dat het niet drukker mag zijn dan veertig procent van de capaciteit, dat waar mogelijk anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat reizigers een mondkapje dragen.