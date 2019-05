De vermoedelijke huldiging van voetbalclub Ajax is donderdag op het Museumplein vanaf 16.00 uur. Officieel heeft Ajax nog een punt nodig voor de landstitel, maar na de zege zondag op FC Utrecht (4-1) lijkt Ajax zeker van de titel. De club kan woensdag in de uitwedstrijd tegen De Graafschap voor de 34e keer landkampioen worden. (Tekst gaat verder onder video)

De Ligt en ten Hag vieren toch alvast een beetje feest met de fans…, pic.twitter.com/v0BSaR5uZG — Marcel Maijer (@MarcelMaijer) May 12, 2019

De gemeente Amsterdam liet weten dat de voorbereidingen voor de eventuele huldiging maandag al beginnen. “De Amsterdamse driehoek, burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef, hecht aan een feestelijke huldiging voor alle supporters van Ajax, maar zeker ook aan een veilig verloop. Hoewel het pas woensdag definitief duidelijk is of Ajax het landskampioenschap verovert, is het noodzakelijk om op maandag te starten met de voorbereidingen in verband met de openbare orde en veiligheid’, stelt de gemeente.

