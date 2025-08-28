Terug

Jumbo roept verschillende broden terug om productiefout

Voetbal

Gisteren, 19:12

Supermarktketen Jumbo roept verschillende broden terug. Het gaat om rond speltbroden en boeren licht meerzaden broden, zowel heel als half. Door een productiefout bevatten deze broden de allergenen soja of gerst, terwijl dat niet op het etiket staat.

"Ben je allergisch voor het allergeen soja of gerst? Eet dit product dan niet", waarschuwt de supermarktketen.

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
Producten

Het gaat om de volgende broden met een houdbaarheidsdatum tot 28 augustus 2025:

  • Jumbo rond spelt brood – EAN 2251730000000 (soja)

  • Jumbo rond spelt half brood – EAN 2251770000000 (soja)

  • Jumbo boer licht meerzaden brood – EAN 8718452743377 (gerst)

  • Jumbo boer licht meerzaden half brood – EAN 2254670000000 (gerst)

Klanten die de broden gekocht hebben, kunnen ze terugbrengen naar een Jumbo-winkel. "We geven het aankoopbedrag altijd terug. Een bonnetje is niet nodig", aldus een woordvoerder. Wie geen allergie heeft voor soja of gerst, kan het brood zonder risico eten, maar ook terugbrengen.

De supermarkt noemt de terugroepactie vervelend. "We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt", laat Jumbo weten.

Klanten die vragen hebben, kunnen terecht bij de Jumbo-klantenservice via 0800 - 0220 161 of op jumbo.com.

Verschillende broden worden teruggeroepen. Beeld: Jumbo

