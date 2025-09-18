Hartjes tegen haat: troetelleger steunt onder vuur liggende politici

In een tijd waarin politici steeds vaker te maken krijgen met online scheldpartijen en bedreigingen, is er nu een warm tegengeluid: het zogeheten troetelleger. Deze online community komt in actie wanneer politici, vooral vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen, het mikpunt worden van haat op sociale media.

Het initiatief komt van DeGoedeZaak en Stem op een Vrouw. Via WhatsApp en Signal worden leden van het troetelleger opgeroepen om massaal positieve reacties te plaatsen. Dat kan een hartje zijn, een steunbetuiging of een uitleg waarom een haatreactie niet door de beugel kan. "Als iemand bijvoorbeeld wordt uitgemaakt voor ‘heks’, dan laten wij zien dat dat niet oké is," zegt Jasmijn Haak Wegmann van DeGoedeZaak. "We willen dat mensen zich gesteund voelen, en dat haat niet de overhand krijgt."

Woensdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen begonnen, en daar gaat het er soms stevig aan toe. Zoals te zien is in de onderstaande video, waarin Wilders (PVV) en Timmermans (GroenLinks-PvdA) hard met elkaar clashen:

2:56 Wilders onder vuur in Kamer: 'Zet niet Nederlanders, maar zichzelf op 1'

Kwetsend en schadelijk

Het troetelleger telt inmiddels al meer dan honderd leden op WhatsApp. Op Signal is het precieze aantal onbekend, omdat daar meerdere campagnes samenkomen. Volgens de initiatiefnemers is onlinehaat niet alleen kwetsend, maar ook schadelijk voor de democratie. "Het zorgt ervoor dat sommige stemmen verdwijnen uit het debat," zegt Devika Partiman van Stem op een Vrouw. "Met het troetelleger laten we zien dat het ook anders kan."

Voor nu richt het troetelleger zich op politici, maar in de toekomst hopen de oprichters ook andere groepen te kunnen steunen die met online haat te maken krijgen.

ANP