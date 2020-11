Er staat ons land een koud, maar mooi herfstweekend te wachten. Vanochtend is het vooral bewolkt en nevelig, maar in Zeeland maakt de doorbrekende zon daar snel een einde aan. Later volgt dat beeld ook voor andere provincies, zodat iedereen kan genieten van de zonnestralen. Alleen het noorden van het land blijft onder een sluier van bewolking verborgen.

Een paraplu is deze zaterdag niet nodig, het blijft gelukkig droog. Een frisse oosterwind zorgt wel voor de nodige kou: in het zuiden tikt het kwik de 10 graden aan, in het noorden ligt de temperatuur rond de 6 graden. Vanavond en vannacht zijn er overval opklaringen, al zal er lokaal nog wel een mistbank binnen komen rollen.

In het binnenland zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Aan de kust blijft het iets warmer, maar ‘warm’ is eigenlijk het verkeerde woord daarvoor: een graad of 3.

Langzaamaan steeds kouder

Zondag blijft het mooie herfstweer aanhouden. De zon schijnt uitbundig en het blijft droog. Wel zal het een stuk kouder zijn: de middagtemperatuur ligt tussen de 2 en de 5 graden. Daarna is het helemaal oppassen geblazen voor koukleumen: in de nacht van zondag op maandag gaat het op grote schaal licht vriezen. Op sommige plaatsen kan het zelfs -5 graden worden!

Foto: Els Bax