Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Liverpool verloren met 0-1. Nicolás Tagliafico maakte het enige doelpunt in de 35e minuut. Hij schoot de bal in eigen doel in het eerste groepsduel van Ajax in de Champions League.

Ajax deed zichzelf schromelijk te kort. De Amsterdammers kregen vanavond in de Johan Cruijff Arena de beste kansen, maar de ingevallen Quincy Promes en Dusan Tadic misten alleen voor keeper Adrian van Liverpool. Davy Klaassen schoot hard op de paal. In blessuretijd miste Jurgen Ekkelenkamp nog een grote kans.

Ajacied Mohammed Kudus moest al na acht minuten het veld verlaten met een knieblessure. Liverpool miste belangrijk spelers als Virgil van Dijk, Thiago Alcántara, Joël Matip, Alex Oxlade-Chamberlain en doelman Alisson Becker. Toch werden aanvallers Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah na een uur gewisseld.

De tweede wedstrijd van Ajax staat gepland op 27 oktober. Ajax speelt dan tegen Atalanta Bergamo.

Bron: ANP