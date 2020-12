Premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven dinsdagavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. De grote vraag is hoe we de feestdagen gaan vieren: in kleine of toch iets grotere kring? Kijk hier live mee.

Rutte en De Jonge wilden op de laatste persconferentie, drie weken geleden, nog weinig kwijt over de feestdagen. Op de nieuwe persconferentie moet nu uitsluitsel worden gegeven over wat Nederlanders kunnen verwachten tijdens kerst en oud en nieuw.

Hoop op versoepelingen vervlogen

De hoop op versoepelingen in de feestperiode lijkt inmiddels vervlogen door de oplopende besmettingscijfers. Rutte temperde vrijdag al de verwachtingen. “Het ziet er op dit moment gewoon niet goed uit”, zie hij toen. Het RIVM sprak dinsdag in een de wekelijkse corona-update van een “zorgwekkende” stijging van aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week.

Het kabinet heeft daarom besloten dat de groepsgrootte voor bezoek ongewijzigd blijft, bevestigen Haagse bronnen dinsdag voorafgaand aan de persconferentie. Dat betekent dat we deze kerst niet met de hele familie aan het diner zullen zitten. Huishoudens mogen namelijk maar maximaal drie mensen van buiten ontvangen per dag.

Langere kerstvakantie op scholen?

Een ander heet hangijzer dat mogelijk aan bod komt tijdens de persconferentie is het verlengen van de kerstvakantie. Wetenschappers van de onafhankelijke expertgroep Red Team pleitten eerder bij Hart van Nederland om de scholen twee weken langer dicht te houden om zo het aantal besmettingen een halt toe te roepen.

Het kabinet lijkt echter niet zo enthousiast over een dergelijke maatregel. Zo zie Rutte afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad nog niet te verwachten dat de kerstvakantie voor scholen wordt verlengd. Dit terwijl de besmettingen op scholen blijven stijgen.