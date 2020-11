Circusfamilie in spanning: Tweede Kamer stemt over toekomst olifant Buba

De familie achter Circus Freiwald kijkt dinsdag met spanning naar politiek Den Haag. Daar stemt de Tweede Kamer over voorstellen om de Afrikaanse olifant Buba in Nederland te houden.

Op dit moment lijkt er een Kamermeerderheid voor het voorstel van het CDA om Buba bij de circusfamilie te houden. Minister Schouten van Landbouw heeft gezegd dat ze haar besluit laat afhangen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Als die zich achter een verblijfsvergunning voor Buba schaart, zal de minister die optie serieus bekijken.

Toch gaat de vlag bij een positief resultaat niet meteen uit bij de familie Freiwald, zegt een woordvoerder van het circus. “De minister kan altijd nog een ander besluit nemen.” Zo werd dinsdag duidelijk dat Schouten ook nog overweegt om het dier naar een speciale olifantenopvang in Frankrijk te sturen.

Familie verdrietig

De circusfamilie is verdrietig over de situatie en hoopt dat de olifant bij ze kan blijven. Maar veel dierenorganisaties zouden juist liever zien dat Buba wordt overgeplaatst naar een opvanglocatie in Frankrijk. Ze vinden dat de olifant nu als een soort reclame wordt gebruikt voor het circus.

Het ministerie van Landbouw benadrukt dat minister Schouten ook het beste wil voor de olifant. “We zijn al heel lang met de familie in gesprek. Andere circussen hebben na het verbod in 2015 hun circusdieren ergens anders geplaatst. Dit circus is daar uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor”, zegt een woordvoerder.

Voor Buba geldt nu nog een ontheffing. Het dier mag niet meer optreden, maar nog wel meereizen met de familie. De verwachting is dat minister Schouten binnen een paar weken een besluit neemt.

