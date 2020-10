Alle horeca is sinds gisteren dicht, maar toch kun je nog steeds voor een uitgebreide lunch of diner terecht bij het Rotterdamse sterrenrestaurant Joelia aan de Coolsingel. Mario Ridder, chef-kok van de 1-sterrenzaak heeft namelijk een slimme truc bedacht.

De zaak zit in het pand van het Hilton Hotel en heeft een eigen ingang vanuit de lobby. De deur die van de hotellobby naar het hotel loopt is nu letterlijk de weg naar zijn succes. Restaurants in hotels mogen namelijk open blijven. Mensen die bij restaurant Joelia willen eten kunnen door een hotelkamer te boeken door het restaurant geregistreerd worden als hotelgast. Daarmee kunnen ze dus ook gebruik maken van het restaurant.

Zo gezegd zo gedaan. Joelia blijft dus in bedrijf. ”Hoe ik het heb bedacht? Daar ben ik ondernemer voor. Als branche worden we kneiterhard getroffen. Je kan dan achterover blijven leunen en wachten op de steunpakketten, maar je kunt er ook voor gaan”, legt Ridder uit.

Hotelgast

Dit kan al voor een tientje. Thuiswerkers die aan huis geen rust kunnen vinden kunnen namelijk een kamer boeken voor een paar uur. Volgens de chef-kok is het daarom eigenlijk niets nieuws. ”Het is aan de mensen zelf of ze gebruik maken van de hotelkamer. Je kan er ook alleen je jas ophangen. Ze mogen dat zelf weten.”

Lees ook: Feest breekt uit in Den Haag bij laatste ronde voor lockdown, coronaregels massaal geschonden

Ridder is erg blij dat hij de zaak open heeft kunnen houden met dit idee. ”Ik wil mensen gewoon blij maken met mijn kookkunsten. De mensen die er waren, waren ontzettend blij. Er zijn ook gasten die zich hebben afgemeld. Ik respecteer elke mening.”

‘Geen list’

De ondernemer vindt niet dat hij iets verkeerds doet. ”Het is geen list. Als de overheid het niet had gewild, hadden ze ook het hotel moeten sluiten.”