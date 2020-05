Jacco tekent contract van 9-jarig meisje en moet haar nu een cabrio geven

In de zomer van 2011 tekent Jacco Bouwhuis uit Hoogeveen een contract dat is opgesteld door de 9-jarige Janniek. Hij belooft het meisje een cabriolet te geven als ze 18 wordt. En belofte maakt schuld: deze week was het zover.

Jacco heeft destijds verkering met een nichtje van Janniek. Beide families zijn bevriend. Als ze die zomer op vakantie gaan, kijkt Janniek jaloers naar de mooie auto van Jacco. “Ik was toen 19 en had een Golf cabrio. Ze was behoorlijk gek van die cabrio en wilde ook zo’n auto. Toen heb ik zonder na te denken gezegd: die krijg je van mij als je 18 wordt.”

Contract

Het meisje van 9 laat er geen gras over groeien. Ze stelt een contract op. Daarin schrijft ze dat ze een auto wil met open dak en onder meer ook met een ‘kopeling’.

“Ik dacht: als jij een handtekening wilt, dan krijg je die”, zegt Jacco. Hij gaat er vanuit dat Janniek het hele contract de volgende dag weer is vergeten.

De jaren verstrijken, maar Janniek bewaart het contract zorgvuldig. “Een paar jaar geleden herinnerde ze me eraan. Toen dacht ik: oh shit, ze heeft ‘m nog steeds”, vertelt Jacco.

Een sloopauto?

Deze week wordt Janniek 18 jaar. En dus beslist Jacco dat er toch maar iets moet gebeuren. “Tot vorige week was ik nog van plan om een oude sloopauto op te halen en daar het dak van open te zagen.”

Maar Jacco besluit toch een echte cabrio te geven. Hij belt wat rond en koopt uiteindelijk een Renault Twingo in het Gelderse Hengelo, “Het was anderhalf uur rijden, maar ik ben er samen met een vriend toch maar naartoe gereden.”

‘Gezegd dat ik niet kon komen’

Dinsdag is de verjaardag van Janniek. ’s Morgens stuurt de jarige nog nietsvermoedend een appje met de vraag of Jacco zich aan zijn belofte gaat houden. “Ik had gezegd dat ik niet kon komen en dat ze wel een keertje met mijn auto mocht rijden.”

Maar dan komt Jacco ’s avonds toch aan, mét het beloofde cadeau. “Toen ik kwam aanrijden moest ze heel hard lachen. Ze deed haar handen voor haar mond en was heel erg verbaasd”, vertelt Jacco.

Janniek kan meteen in haar nieuwe aanwinst rondscheuren, want ze heeft haar rijbewijs al gehaald. En Jacco kijkt voorlopig wel uit, voordat hij weer iets belooft. “Dit was wel een heel duur cadeau. Dat geef je normaal gesproken natuurlijk niet zomaar aan iemand op een verjaardag”, lacht hij.