Worstendief steelt 18 pakken worst uit Almelose supermarkt

De Almelose politie is op zoek naar een dief die op 8 mei achttien worsten meenam uit een supermarkt aan het Eskerplein. De man nam voor ruim 140 euro aan Drentse kosterworst en Grunniger droge worst mee.

In de zoektocht naar de worstenliefhebber zijn donderdagavond bewakingsbeelden naar buiten gebracht in het opsporingsprogramma Onder de loep van RTV Oost. Op camerabeelden is te zien dat de hongerige dief met een winkelkar door de supermarkt loopt. Hij stopt de worsten in zijn tas en laat de winkelwagen achter.

Nog even zwaaien

Bij de kassa wordt de worstendief ontdekt. Hij is op dat moment druk aan het bellen. Twee medewerkers rennen achter de man aan, maar weten hem niet aan te kunnen houden. Wanneer hij de winkel verlaat lijkt hij nonchalant naar iemand te zwaaien.

