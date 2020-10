Fred Hund werd tien jaar geleden doodgeschoten in zijn Juwelierszaak: ‘De dader komt straks vrij, maar ik heb levenslang’   

Woensdag is het tien jaar geleden dat de 66-jarige juwelier Fred Hund tijdens een overval op zijn juwelierszaak in Amsterdam werd beroofd van het leven. De dader Soufiane B. werd veroordeeld tot vijftien jaar cel, maar komt volgend jaar al vrij.

Hund had een eigen juwelierszaak aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. Op de dag van de overval was hij zestien jaar getrouwd met zijn vrouw Tine. Helaas is hij die dag nooit thuis gekomen om dit jubileum met haar te vieren. Eigenlijk nam hij op hun trouwdag altijd een dag vrij, maar die bewuste dag niet.

‘Ik ben alleen’

De dader, Soufiane B., werd door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot vijftien jaar cel. De zaak zorgde destijds voor veel maatschappelijke onrust. Voor weduwe Tine, gaat er geen dag voorbij dat zij niet aan haar man denkt of hem mist. “Ik ben alleen en je ziet anderen met hun man. En dan denk ik: ‘Dat had ik ook kunnen hebben’. Het is je aangedaan.”

Op vrije voeten

Volgens Tine zou de dader volgend jaar al op vrije voeten komen. “Hij komt straks vrij, maar ik heb levenslang. Ik hoop dat de jongen een studie gevolgd heeft, maar ben bang van niet. Dat hij niet weer in hetzelfde circuit terecht komt”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Soufiane B. handelde niet alleen op de avond van de overval. Hij had een handlanger, maar die is nooit veroordeeld wegens gebrek aan DNA-bewijs. “Ze weten wie het is. Ik vind het vreselijk. Dat verdient hij niet. Hij moet ook zitten”, aldus Tine.