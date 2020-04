Bradley (17) voor honderden euro's opgelicht op digitale kleedjesmarkt

Normaal gesproken staat Bradley uit Den Haag op Koningsdag op de vrijmarkt om zijn kleding te verkopen. Door de coronacrisis week ook de 17-jarige tiener dit jaar uit naar de digitale versie. Maar dat had hij beter niet kunnen doen.

Een dag later kan Bradley het nog steeds niet geloven, vertelt hij aan Hart van Nederland. Maandag besloot hij zijn spullen te verkopen op de digitale kleedjesmarkt van Marktplaats.

De speciale vrijmarkt was eerder op Koningsdag geopend door koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Met de actie werd geld opgehaald voor KiKa, de stichting die zich inzet voor kinderen met kanker.

Vrouw wil trui kopen

Bradley besloot een deel van zijn kleren te koop aan te bieden. Mensen die geïnteresseerd waren, konden bieden. “Al snel reageerde een vrouw dat ze mijn Champion-trui wilde overnemen”, vertelt de Haagse tiener.

Hij vroeg haar hoeveel geld ze over had voor de trui. “Ze zei dat het haar niet uitmaakte wat de prijs was”, herinnert Bradley zich. “Dus ik besloot dat 25 euro wel een mooi bedrag was.”

Eén cent overmaken

De mogelijke koper vertrouwde het alleen niet helemaal en vroeg aan Bradley of hij één cent naar haar wilde overmaken. “Ze wilde controleren of mijn bankgegevens wel klopten”, legt hij uit. Hij ontving daarom een betaallink via Whatsapp.

Om zelf niet opgelicht te worden, keek Bradley op zijn beurt goed naar de betaallink die de vrouw stuurde. “Het zag er heel betrouwbaar uit en leek echt op de normale betaalpagina van Marktplaats. Ook haar foto op Whatsapp zag er normaal uit.”

‘Ik zag het live gebeuren’

De jongen uit Den Haag besloot daarom de cent over te maken. Toen hij daarna zijn bank-app opende om de betaling te checken, schrok Bradley zich helemaal rot. “Iemand had mijn rekening overgenomen en ik zag het live gebeuren.”

Bradley zag hoe de indringer een hoog bedrag naar een andere rekening overmaakte. “Een moment later was er 450 euro van mijn rekening afgeschreven.” Later wist de crimineel nog eens 50 euro weg te sluizen.

Er ontstond een digitale strijd. “De hacker probeerde het daglimiet te verhogen en ik wilde dat te voorkomen.” Ondertussen belde Bradley zijn bank voor hulp. Uiteindelijk konden zij voorkomen dat er nog meer werd buitgemaakt door de oplichter.

Duitse bankrekening

Het telefoonnummer van de ‘vrouw’ wordt niet beantwoord en Bradleys zuurverdiende centen staan inmiddels op een Duitse bankrekening. De bestolen tiener gaat donderdag aangifte doen. “Ik hoop dat de politie kan samenwerken met de Duitse bank.”

Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk vindt het goed dat Bradley zijn verhaal doet. “Mensen schamen zich vaak als ze zijn opgelicht”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

‘Altijd goed checken’

Ze roept mensen die slachtoffer zijn geworden van internetfraude daarom op om zich ook altijd te melden bij de Fraudehelpdesk. “Op die manier kunnen we anderen op tijd waarschuwen.”

Volgens haar moet je altijd goed checken waar je op klikt als je een link krijgt doorgestuurd. Bij twijfel moet je niet betalen, stelt Kolthof. “Als het te mooi om waar lijkt te zijn, is dat het vaak ook.”

Marktplaats laat in een reactie weten het te betreuren dat er fraude gepleegd is op een Koningsdag als die van dit jaar. “Het is dieptriest”, zegt een woordvoerder.