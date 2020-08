Dieven stelen bronzen beeld van graf 'knuffelbroer' Paul: 'Het is echt een schok'

De familie van de overleden Paul Zuurmond uit Den Haag kijkt begin deze week raar op als ze zijn graf bezoeken. Het bronzen beeld dat op het graf staat, is gestolen. De familie snapt niet wie zoiets doet.

Het is ook nog eens exact twee jaar geleden dat Paul overleed. “Het is echt een schok, elke keer als ik eraan denk, gaan mijn haren recht overeind staan,” zegt broer Barend over de diefstal tegen Hart van Nederland.

De familie wil maandag het graf netjes maken en bloemen brengen. “Toen we aankwamen, bleek het beeld weg te zijn. Je gelooft het niet. Ik had echt even tijd nodig om te beseffen dat het echt zo is.”

Over hek geklommen

Paul Zuurmond ligt op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Barend vermoedt dat de dieven over een hek zijn geklommen, vlak bij het graf van Paul. “Het hek is niet al te hoog, we denken dat het buiten de openingstijden is gebeurd.”

Lees ook: Ravage op begraafplaats Urk: acht graven vernield

Het beeld dat op het graf stond, is van massief brons. “Het weegt minimaal dertig tot veertig kilo. Je moet er behoorlijk wat moeite voor doen om het mee te krijgen,” vertelt Barend. Hij denkt dan ook dat de diefstal geen impulsieve actie was.

Vandaag precies twee jaar geleden is mijn lieve broer overleden. We hebben hem begraven en een mooi standbeeld als grafmonument geplaatst. Toen we van het weekend zijn graf bezochten, algemene begraafplaats den haag, was het beeld gestolen. Als iemand ons info kan geven…. pic.twitter.com/Rnyb2acEL9 — arre zuurmond (@Azuurmond) August 25, 2020

‘Puur voor het brons’

“Het is een bijzonder beeld, erg artistiek en met inhoud,” legt Barend uit. “Ik denk niet dat het ze daar om te doen was. Ze hebben het puur voor het brons gedaan. Maar wat krijgen ze ervoor? Honderd euro?”

Barend benadert verschillende metaalhandelaren. Hij hoopt dat ze willen uitkijken naar het beeld. “Ze leven allemaal heel erg mee en tonen allemaal hun medeleven.” Maar geen van de benaderde handelaren heeft het beeld gezien, zeggen ze.

Knuffelbroer

De familie doet aangifte bij de politie. Camerabeelden van de diefstal zijn er niet. Barend wil bij huizen in de buurt van de begraafplaats nog een briefje in de bus doen, in de hoop dat iemand iets weet.

Vandaag gaat hij nog even bij het graf kijken, nu het precies twee jaar geleden is dat zijn broer Paul plotseling overlijdt aan een hartstilstand. Hij is dan 64 jaar. “Paul was onze knuffelbroer”, vertelt Barend. We hebben allemaal ontzettend veel van hem gehouden en met liefde zijn graf verzorgd.”

Lees ook: Reeks graven gemolesteerd in Harderwijk, 66-jarige vrouw aangehouden

Eén ding weet Barend zeker: “De aandacht die hij nu krijgt, zou hij fantastisch vinden. Dat zijn naam nog eens in de media zou verschijnen.” Barend hoopt niet alleen het beeld terug te krijgen door het verhaal in de media te brengen. Hij wil er ook aandacht mee vragen voor grafschennis. “Het is heel goed als daar aandacht voor komt, je hoort nog veel te vaak verhalen over diefstallen op begraafplaatsen.”

Beeld: Jacob en Arre Zuurmond