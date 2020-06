Speciaal koelvest tegen de hitte voor zorgpersoneel: 'Ik ben minder vermoeid en scherper'

Tijdens coronacrisis wordt er veel gevraagd van het zorgpersoneel en lijkt werken in extreme omstandigheden op topsport. Door de beschermende kleding kan het flink heet worden onder de pakken en bestaat er een kans op oververhitting. Dit terwijl het hoofd koel houden juist hier van belang is.

In samenwerking met TNO is het Radboudumc een onderzoek gestart om zorgpersoneel te verlichten tijdens het werk. Onderzoek wijst uit dat de temperatuur onder beschermende kleding kan oplopen tot maar liefst 30 tot 36 graden. Om deze redenen is er een nieuw hulpmiddel ontwikkeld: een medisch koelvest.

Een verkoelend vest werd al eerder ontworpen voor topsporters die tijdens de Olympische Spelen van Tokio moeten presteren. Het project kreeg de titel ‘Thermo Tokyo’. Onderzoeker en fysioloog Thijs Eijsvogels werkte er aan mee en zette zich in voor het medische koelvest.

“Het vest mocht niet zo koel zijn als die van de sporters, maar wel genoeg koelen om een dienst van drie uur aan te kunnen. Na een aantal uren moet namelijk het beschermende worden gewisseld. De koelvesten hebben een temperatuur van ongeveer 21 graden,” vertelt Eijsvogels aan Hart van Nederland.

Scherper, dus relaxter

Mike Zwartkruis is verpleegkundige en testte één van de koelvesten: “Tijdens mijn dienst kan ik het in de beschermende kleding erg heet krijgen en kun je gaan zweten. Bij het dragen merkte ik al groot verschil. Ik ben minder vermoeid en ik ben scherper, waardoor ik ook mijn diensten relaxter doorkom.”

Het medische koelvest wordt nog verder onderzocht door het Radboudumc en TNO. Nadat het onderzoek is afgerond en er meer positieve resultaten zijn, zal het gebruik van het nieuwe hulpmiddel worden opgeschaald. “De leverancier kan op korte termijn al ongeveer tienduizend koelvesten leveren.”