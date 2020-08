Horecabaas gooit zaak dicht tijdens kermis in Sint-Oedenrode: 'Het is geen statement, ik ga op mijn gevoel af'

Het is vanaf zaterdag vijf dagen lang feest in het Brabantse Sint-Oedenrode. De jaarlijkse kermis wijkt weliswaar uit naar een andere plek, maar kan wel gewoon doorgaan.

Voor horeca-ondernemers het moment bij uitstek om wat extra geld te verdienen, zou je zeggen. Maar Wijnald Koolen van Tapperij & Eeterij D’n Dommel sluit zijn zaak de komende vijf dagen. Hij is bang dat het veel te druk wordt.

Geen statement, maar een gevoel

In de zaak van Koolen mogen met de huidige regels zo’n dertien mensen binnen zijn, schat hij in. “Als je slecht weer hebt en er een hoosbui losbreekt, vliegt iedereen naar binnen. Dan ben ik dus in overtreding en daar heb ik helemaal geen zin in”, zegt Koolen tegen Hart van Nederland.

Maar dat is niet de enige reden. Koolen wil ook zijn personeel beschermen. “Een van mijn medewerksters is zwanger. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er iets gebeurt”, zegt de cafébaas.

Daarnaast heeft Koolen in de afgelopen maanden meerdere mensen zien overlijden aan het coronavirus en dus is hij doordrongen van de ernst. Nu open gaan, voelt niet goed. “Ik doe het niet echt als een statement, maar ik ga gewoon op mijn gevoel af.”

Appjes en kaarten

Koolen zegt veel begrip te krijgen voor de sluiting van zijn zaak. “Als je ziet wat het hier losmaakt, dan voel ik me gesteund. Ik krijg allemaal appjes en zelfs kaarten.”

Toch klinkt het wrang: na een maandenlange gedwongen sluiting op eigen initiatief je tent sluiten. Maar zo ziet Koolen dat niet. “We zijn drie maanden dicht geweest. Dan maken die vijf dagen ook niets meer uit.” Hij voegt daaraan toe: “In de afgelopen tijd heb ik topdagen gehad. Ik draai weken van 125 uur nu. Het is nu even doorbikkelen maar dit overleef ik ook wel.”

De buurman van Koolen, Michael Toelen van eetcafé Oud Rooij, gaat wel gewoon open. “Mijn buurman snapt me wel. Hij heeft een grotere zaak, daar kunnen dus ook wel wat meer mensen in”, zegt Koolen.

Tien procent is al veel

De kermis van Sint-Oedenrode is vanwege het coronavirus verplaatst naar een evenemententerrein en kan met een ruimere opstelling wel doorgaan. “Dat is fijn voor de kermisexploitanten. Zoals het nu is opgebouwd is het perfect”, vindt Koolen.

Hij gunt de kermishouders hun inkomsten. “Ik zag gisteren hoe emotioneel ze waren, doordat in delen van Brabant kermissen zijn verboden. Ik snap ze wel.”

Toch vangt Koolen hier en daar wel geluiden op van mensen in het dorp die vinden dat de kermis had moeten worden afgelast. “De kermis hier is een volksfeest. Maar als er maar tien procent van het normale aantal mensen komt, komen er nog te veel mensen. Dat is waar ik huiverig voor ben en waarom ik mijn zaak sluit.”