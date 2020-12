Een naald in je arm is voor velen snel gepiept en niet meer dan vervelend. Toch zijn veel Nederlanders bang voor naalden. Uit onderzoek van de Tilburg University blijkt dat ongeveer 35 procent van de Nederlanders prikangst heeft en zelfs 1,2 miljoen mensen dan ook om die reden geen coronavaccin willen halen.

Een van hen is de 56-jarige Peter van Meeteren uit Deventer. Sinds zijn vijfde kampt hij met prikangst en dit beïnvloedt hem zelfs in zijn dagelijks leven. “Mijn moeder had last van trombose, dus moest ik vaak mee naar het ziekenhuis. Ik ben ooit de prikkamer ingelopen en zag de buisjes en het bloed en ben meteen hard weggerend. Ik denk dat ik toen het priktrauma heb opgelopen.”

Flauwvallen

Diverse keren is hij flauwgevallen, in een apotheek of op zijn werk. Maar ondanks dat hij met de jaren beter gaat, kijkt hij nog steeds weg als er op televisie beelden van prikken voorbij komen. “Hoe fijner de naalden, buisjes en aderen, hoe enger ik het vind.” Van Meeteren legt uit dat hij nog steeds hartkloppingen en kortademigheid voelt op zulke momenten.

Lees ook: In Blerick zijn ze bijna klaar om te prikken: zo gaan ze daar straks vaccineren

Na het lezen van veel hulpboeken heeft hij ermee leren leven en is hij de schaamte voorbij. Hij kampte lang met onzekerheid en hij schaamde zich voor zijn prikangst als volwassene. “Soms word je niet serieus genomen en lachen mensen je uit”, aldus Van Meeteren.

App tegen prikangst

Neurowetenschapper Elisabeth Huis in ’t Veld is onderzoeker bij Sanquin en de Tilburg University en herkent de problemen van schaamte bij veel volwassenen voor prikangst. Om die reden bedacht ze er een app voor. Daarmee kunnen mensen vlak voor een prik een game spelen om zo beter voorbereid te zijn om de naald onder ogen te komen.

Nu het vaccinatieprogramma steeds dichterbij komt, krijgt Van Meeteren wel spontaan de zenuwen. Maar desondanks zijn angstm wil hij wel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. “Ik wil de confrontatie aangaan, zo wordt de angst minder”, vertelt hij. Wel zal hij tegen die tijd kalmeringsmiddelen slikken om niet paniekerig te worden tijdens de prik.