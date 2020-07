Verstappen-fans balen als een stekker: 'We hebben hier een half jaar op gewacht en dan dit'

De echte fans zaten er vanmiddag helemaal klaar voor. Het raceseizoen van de Formule 1 is begonnen in Oostenrijk en dus mocht ‘onze’ Max Verstappen eindelijk weer in actie komen. Een groep vrienden in het Groningse Ten Boer heeft voor de gelegenheid een grote, houten tribune gebouwd. Daar kijken ze vanmiddag samen naar de races op een groot scherm.

“Normaal gesproken hadden we nu in Oostenrijk gezeten. Maar dat ging niet door vanwege corona. Toen hebben we gezegd dat we met een alternatief moesten komen”, zegt een van hen.

En de tribune op het circuit in Oostenrijk mag dan leeg zijn, in Ten Boer is er aan racefans geen gebrek. “Het is één groot feest”, zegt een fan. En natuurlijk weten ze het allemaal zeker: “Max wordt eerste, geen enkele twijfel”, zegt een Verstappen-fan.

‘Echt teleurstellend’

Maar de vreugde is van korte duur, want de race van Verstappen gaat niet helemaal zoals gehoopt. In de elfde ronde valt de coureur uit, als zijn auto begint te haperen. De fans hadden natuurlijk gehoopt op een andere uitslag, helemaal omdat Max de afgelopen jaren de Grote Prijs van Oostenrijk altijd won.

“We hebben hier een half jaar op gewacht en dan dit. Dat is echt teleurstellend”, reageert een van racefans uit Ten Boer. “Ik baal er echt van, maar ja, ik kan het niet veranderen. Volgende week nieuwe kansen, nieuwe prijzen.”

‘Ik had op het podium moeten staan’

Niet alleen de fans zijn teleurgesteld, ook Max zelf baalt: “Zo wil je niet aan het seizoen beginnen. Ik had hier op het podium moeten eindigen.” Wat er precies mis is met zijn auto, weet hij nog niet. “Hij verloor aan kracht. Ik weet nog niet waarom. Ik ben nog niet naar onze garage geweest. We moeten het wel uitvinden, maar dat maakt nu even niet uit.”

Tekst: Redactie/ANP