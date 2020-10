Een wesp heeft de bestuurder van een auto zo de stuipen op het lijf gejaagd dat die met auto en al het water inreed. De man verklaarde tegen de politie dat hij de wesp tijdens het nemen van een bocht in zijn auto zag zitten. Het kleine beestje liet hem zó schrikken dat hij de macht over het stuur verloor.

Het incident gebeurde rond 14.30 in de bocht van de N261 naar de A59 in Waalwijk. De bestuurder bleef verder gelukkig ongedeerd. Volgens de politie was het nog een hele klus om de auto het water uit te krijgen, zonder het voertuig nog meer te beschadigen. Of de wesp de auto ongeschonden heeft verlaten, is niet bekend.

Foto: politie Waalwijk