Politie redt hond nadat hij werd achtergelaten in een auto

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een hond weten te redden uit een auto in Utrecht. Het hondje was eigenlijk op weg naar zijn nieuwe eigenaar in België, maar bereikte zijn nieuwe thuisadres niet. Degene die het dier zou brengen, had de viervoeter namelijk in de auto achtergelaten.

Nieuwe eigenaar

p>Het dier werd ontdekt door het luide geblaf dat uit de auto kwam. Omdat de eigenaar niet te achterhalen was, besloten de agenten het dier uit de auto te bevrijden en hem mee te nemen naar het bureau.

”In afwachting van de eigenaar die zich hopelijk alsnog gaat melden, hebben wij deze dienst een ware waakhond erbij!” schreef de politie eerder.

Na deze oproep kon de eigenaar worden getraceerd en kon de nieuwe eigenaar de hond nu echt mee naar huis nemen. “We konden zijn nieuwe baasje gelukkig achterhalen en die heeft hem zojuist opgehaald. Ze was heel blij en opgelucht dat hij terecht is,” laten de agenten via sociale media weten.

Foto: Politie Utrecht Centraal