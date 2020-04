Opnieuw ooievaar doodgeschoten in De Lutte: 'Sommige mensen zijn helemaal de weg kwijt!'

Bijna een jaar nadat in het Overijsselse De Lutte een mannetjesooievaar vanuit een auto werd doodgeschoten, is opnieuw een doodgeschoten ooievaar gevonden in het gebied.

Het dier lag dood op zijn nest en is waarschijnlijk door het nest heen beschoten. “Sommige mensen zijn echt helemaal de weg kwijt en dan druk ik mij nog bijzonder netjes uit”, schrijft natuurwaarnemer Timo Roeke op Twitter. “Naast woede komt er maar één woord in mij op: waarom?”

Vorig jaar mei werd ook al een ooievaar doodgeschoten in De Lutte. Iemand schoot toen vanuit een zilvergrijze Audi het beest neer. De schietpartij gebeurde toen op het erf van Evelien Wennink. Ze was woest: “Je moet wel erg gestoord zijn om in het holst van de nacht drie schoten op ander mans grond te durven lossen.”

Doodgedrukt

Afgelopen zondag werd in De Lutte nog een dode mannetjesooievaar gevonden. Toen bleek het om een natuurlijke dood te gaan. Vier ooievaarsjongen wisten ternauwernood te ontsnappen toen hun vader plotseling in elkaar zakte. Hij viel op de grond kwam terecht op één jong uit het nest, die daardoor stikte en ook stierf.

