Dit is okapi Guus, de nieuwste aanwinst van Safaripark Beekse Bergen

Beschuit met muisjes in Safaripark Beekse Bergen, want er is een okapi geboren. Het beestje heeft de naam Guus gekregen.

Okapi’s zijn familie van de giraffe en worden ook wel bosgiraffes genoemd. Volgens verzorger Yvonne Vogels gaat het goed met Guus. “Hij drinkt heel goed en is een stevig mannetje met lekker veel pit”, laat ze weten.

Bedreigd

In het dierenpark zijn ze blij met de geboorte van Guus, want okapi’s zijn een bedreigde diersoort. Beekse Bergen doet mee aan een speciaal fokprogramma voor okapi’s. De dieren zijn zeven jaar geleden naar het park gekomen en dit is de tweede geboorte. Wereldwijd zijn nu in een jaar tijd veertien okapi’s geboren.

Wie nieuwsgierig is naar het jong, moet nog even geduld hebben. Guus ligt nu in de stal, in een nest dat z’n moeder voor hem heeft gemaakt.

“Zijn moeder loopt wel gewoon naar het buitenverblijf. Wanneer Guus ook naar buiten komt, dat bepalen de dieren eigenlijk zelf. Wij weten het dus ook niet. Maar de deur staat gewoon open”, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Vernoemd?

En de naam Guus, is dat misschien een verwijzing naar bekende Brabander Guus Meeuwis? “Die vraag krijgen we vaker”, lacht de woordvoerder. “Maar nee, Guus is niet vernoemd. De verzorgers vinden het gewoon een mooie naam. Zij mogen bepalen hoe een jong gaat heten.”

De naam steekt in elk geval wel wat af bij de rest van de familie: de moeder heet Abani, de vader heeft de naam Zukuma en Guus’ zus luistert naar de naam Zaïre.

Unieke strepen

Okapi’s komen oorspronkelijk voor in de regenwouden van Congo. De dieren zijn ook het nationale symbool van het Afrikaanse land. Ze zijn gestreept, net als zebra’s. De strepen zijn uniek. Een moeder kan haar jong hieraan herkennen. Een volwassen okapi is zo’n 2,5 meter hoog en kan wel 350 kilo wegen.

Beeld: Beekse Bergen