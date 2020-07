Twee leeuwenwelpjes geboren voor de ogen van bezoekers Burgers' Zoo

Babynieuws uit Burgers’ Zoo in Arnhem! Maandagavond werden daar twee gezonde leeuwenwelpen geboren. Enkele geluksvogels die op dat moment de dierentuin bezochten, waren getuigen van deze blijde gebeurtenis.

Op dit moment kunnen bezoekers de leeuwtjes helaas niet zien. Ze zitten rustig met hun moeder in de schuilhut van een verblijf achter de schermen. De verzorgers doen hard hun best om het de familie hier naar de zin te maken.

De leeuwin bepaalt

Voor de bezoekers is het dus nog even afwachten. De leeuwin bepaalt zelf wanneer zij en haar jongen zich verplaatsen naar het buitenverblijf. Voorlopig liggen de welpen nog wel even goed in het warme stro van de schuilhut. Ook in de natuur is het normaal dat een vrouwtje zich in de eerste periode afzondert om voor haar jongen te zorgen.

Tijdens de bevalling zelf hechtte de leeuwin minder waarde aan haar privacy. Ze bracht haar jongen maandag in een schuilgrot vlak voor de ruit ter wereld, waardoor bezoekers dit moment live konden meebeleven. Voor de kersverse moeder was het niet de eerste bevalling. Ze kreeg in 2010 en 2011 drie jongen in het Deense dierenpark van Givskud.

De dierentuin laat weten blij te zijn met de geboorte van de welpjes, maar luidt ook de noodklok. In het wild wordt de leeuwenpopulatie bedreigt door illegale jacht en handel in lichaamsdelen voor met name de Aziatische mark.

Beeld: Koninklijke Burgers’ Zoo