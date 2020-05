Zes jaar na vermissing is kat Amigo weer terug bij zijn baasje

In 2014 besloot kat Amigo de benen te nemen en weg te lopen van zijn huis in Nijmegen. Sindsdien had zijn baasje Jos Deenen niets meer van de rode kater vernomen. Echter heeft hij zijn kat na zes jaar onverwachts weer terug.

‘We hebben toen vier weken lang gezocht in de omgeving, maar zonder resultaat’, zegt Deenen over zijn eerdere zoektocht naar de kat tegenover Omroep Gelderland. Na verloop van tijd ging het leven weer door voor hem en kwamen er twee kinderen voor. Bij het gezin kwam zelfs weer een nieuwe kat wonen.

Bijzonder telefoontje

Maar toen kwam afgelopen donderdag een bijzonder onverwachts telefoontje binnen. ‘Een man uit Nijmegen vertelde mij dat zijn ouders waren overleden en hem een rode kat hadden nagelaten. Volgens zijn ouders was het dier niet gechipt, maar een controle bij de dierenarts liet wél een chip zien. Met daarin mijn telefoonnummer’, vertelt Deenen blij.

Hoewel het lastig was voor de vinder om de kat na lange tijd weer terug te geven, ligt Amigo toch sinds gisteravond weer tevreden te spinnen op de bank bij zijn ‘nieuwe’ Nijmeegse gezin. Met de andere kat gaat Amigo goed om.

Deenen is de vinder van Amigo erg dankbaar. “Hij was erg gehecht aan het dier. Met heel veel pijn in het hart, heeft hij Amigo weer met ons herenigd. Daar zijn we zo ontzettend blij mee. Wat is het toch fijn om te zien dat er zulke lieve en eerlijke mensen op de wereld bestaan.”

Foto: Facebook Jos Deenen