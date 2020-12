Kat is pootje kwijt nadat hij in wildklem belandt: 'Hij heeft de hele nacht liggen schreeuwen van de pijn'

In het Limburgse Meerssen is een zwaargewonde kat gevonden, die terecht was gekomen in een wildklem. Het beestje was er zo slecht aan toe, dat een van zijn pootjes moest worden geamputeerd.

Medewerkers van de Dierenambulance Limburg-Zuid vonden de kat zaterdagmorgen na een telefoontje van buurtbewoners.

Wildklem is verboden

“Zo’n wildklem is sowieso al verboden en dat dan ook nog eens middenin een woonwijk. Dit is voor ons geheel nieuw,” vertelt een medewerker van de dierenambulance aan Hart van Nederland. De medewerkers vonden het beestje onder een schutting, waar het klem was komen te zitten.

Lees ook: Jeugdleden van Brabantse scouting vinden gevaarlijke wildklem vlak naast wandelpad

Schreeuwen

“Buurtbewoners dachten dat het een krolse kater was. Hij heeft de hele nacht liggen schreeuwen van de pijn.” De dierenambulance weet nog niet wie de eigenaar van de kat is. Ook is nog onduidelijk van wie de wildklem is. De dierenambulance heeft melding gemaakt bij de politie.