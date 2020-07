Dierenambulance moet vos laten inslapen na aanrijding op A9

De dierenambulance Amsterdam heeft vandaag een vosje moeten laten inslapen nadat deze eerder vandaag op de A9 vermoedelijk werd aangereden.

Het dier werd vanmorgen door de politie gewond aangetroffen op de autoweg. De vos kon niet worden gered en is uiteindelijk ingeslapen bij de Hugo Verwijskliniek in Zwanenburg.

“Het is best bijzonder dat de vos de snelwegen opzoekt”, vertelt een medewerker van de dierenambulance. “We denken dat het mede door corona rustig was op de weg.”

Het kadaver van het vosje ligt bij een stadsecoloog. Die onderzoekt waarom het dier precies naar de snelweg trok.

Beeld: Twitter / Dierenambulance 020