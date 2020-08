Schattige beelden: dieren getrakteerd op 'vleesijsjes' in Beekse Bergen

Een ijsje met rauw vlees, of met sla en andijvie. De meeste mensen zullen hun neus ervoor ophalen, maar in Safaripark Beekse Bergen vinden de bewoners de vleesijsjes héérlijk. Tijdens deze warme dagen worden de dieren getrakteerd op verkoelende snacks.

Volgens dierenverzorger Mariska Vermij zijn de ijsjes niet alleen bedoeld als verkoeling. “Het is ook leuk voor ons en voor de bezoekers om te zien hoe de dieren ijsjes eten. En we stimuleren er het natuurlijk gedrag van de dieren mee. Doordat er bijvoorbeeld vlees in zit, proberen we in te spelen op het jachtinstinct.”

Emmers met ijs

Bij het Safari Park gaan ze meteen aan de slag als het warm wordt. “Dan zoeken we alle emmers op om ijs in te maken. We vermengen dan water met vlees en dan maken we er ijs van. Voor de giraffes doen we er sla en andijvie doorheen”, zegt Mariska. Zo lang het warm weer blijft, krijgen de dieren ijsjes.

Toch zitten niet alle dieren op het zelfgemaakte ijs te wachten, zoals de tijgers, cheeta’s en pinguïns. Misschien zijn ze beter te verleiden met roomijs, maar dat is geen optie. Mariska lacht: “Dat vinden ze misschien wel heel lekker. Maar nee, dat is echt te ongezond.”

Lees ook: Nóg een nieuw hitterecord: nooit eerder was het zo lang tropisch warm

Sommige dieren houden het daarom maar op een verkoelende douche, zoals de olifanten. “Die vinden het geweldig. Ze gooien ook nog weer extra water over zichzelf heen met hun slurf. De tijgers rennen juist weg voor de tuinslang.”

‘Ze kunnen wel wat hebben’

Maar zijn die verkoelende maatregelen nu echt nodig voor de dieren? “Het is voor iedereen heel erg warm, dus ook voor de dieren. Maar een groot gedeelte komt uit Afrika, die kunnen wel wat hebben”, vertelt dierenverzorgster Mariska. Verkoeling is inmiddels onderweg: vanaf vrijdag wordt het weer wat kouder.