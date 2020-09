Inducktrinatie: boeren boos om 'suggestieve strip' in Donald Duck

Verschillende boerenorganisaties hebben woedend gereageerd op een stripverhaal dat is gepubliceerd in een speciale editie van Donald Duck Weekblad. Zij vinden dat er indoctrinatie van kinderen plaatsvindt, omdat een boer volgens hen negatief wordt neergezet. De editie is gemaakt in opdracht van de Dierenbescherming.

In het stripverhaal gaat Donald Duck als agent van de dierenpolitie op patrouille. Als de woerd bij een boerderij aankomt is te lezen hoe hij denkt dat ‘daar wel een paar boeren die te veel dieren in te kleine hokjes houden te bekeuren zijn.’ De opmerking van de bekende eend valt verkeerd bij boerenorganisaties als Voll Gass en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, die vinden dat er aan framing wordt gedaan.

‘Pestgedrag’

De Dierenbescherming wil met het speciale nummer aan jonge kinderen leren dat dierenleed verkeerd is. Ze zetten hiermee in op het voorkomen van dierenleed. Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond noemt de strip een ‘pestactie’, die averechts werkt. “Ik denk niet dat de Dierenbescherming op deze manier z’n doel bereikt”, zegt hij tegen Hart van Nederland. “Als het werkelijk om beter leven voor dieren gaat nodigden ze Donald-Duck-lezende kids uit om mee naar een boerderij te gaan. Horen en zien hoe goed de boer het al doet en vragen hoe het nog beter kan. Daarna met hen naar de supermarkt om de boer die z’n best doet beter beloond te krijgen.”

Negatieve draai

Volgens de Dierenbescherming worden boeren helemaal niet slecht neergezet in de strip. Wie verder leest, ziet namelijk dat de boer zijn zaken prima voor elkaar heeft. Al zijn varkens, schapen, kippen, geiten en koeien hebben genoeg ruimte. Woordvoerder van de Dierenbescherming Dirk Nagtegaal stoort zich aan de ophef die onder boeren is ontstaan. “Jammer dat sommige mensen het nodig vinden om zoiets uit z’n verband te halen en zo’n onnodige en onbedoelde negatieve draai te geven”, laat hij weten aan Hart van Nederland.

Er is op dit medium ophef ontstaan over twee plaatjes uit een strip in onze speciale editie van Weekblad Doland Duck. Dit zou een negatief beeld van boeren schetsen. De hele strip laat juist zien dat de boer het prima voor elkaar had. Kijk zelf: https://t.co/e1mOllBBdJ blz. 21. — Dierenbescherming (@Dierbescherming) September 25, 2020

Op 29 september, vlak voor dierendag, krijgen leden van de Dierenbescherming de speciale editie van de Donald Duck op de mat.