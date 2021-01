Zwervers laten onsmakelijke verrassing achter in pizzadoos in parkeergarage Dordrecht

Politieagenten moeten zaterdag uitrukken voor een stinkend zaakje. Ze krijgen een melding van twee zwervers in een parkeergarage in het centrum van Dordrecht. Ter plaatse treffen ze in het trappenhuis alleen een smerig cadeautje aan: een pizzadoos met poep.

Poep op de muur

Ook de muur van de parkeergarage is besmeurd met poep. Verderop vindt de politie blikken bier en snacks. Parkeerbeheer had de zwervers eerder al de parkeergarage uitgezet, maar zij liepen nog wel rond in de buurt. De twee ontkenden met poep te hebben lopen smeren.

Lees ook: Ilona legt vrouwelijke portiekplasser vast op camera

Volgens de politie wordt de parkeergarage in Dordrecht vaker gebruikt door zwervers. De agenten hebben maar één ding te zeggen over het incident: smerig!

Melding van 2 zwervers parkeergarage #Achterom Dordt. In trappenhuis deze stillevens gepasseerd. De 2 waren reeds door parkeerbeheer verwijderd. Hen buiten aangesproken. Ontkenden dit veroorzaakt te hebben. Parkeergarage wordt veel door zwervers gebruikt. #Smerig! ^ht. pic.twitter.com/BLh3ACtKLb — WA_Dordrecht Centrum (@POL_WACentrum) January 9, 2021

Beeld: Pixabay