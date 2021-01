Twee zwaar verwaarloosde honden in beslag genomen in Breda

Twee zwaar verwaarloosde honden zijn zondag door de dierenpolitie in Breda in beslag genomen. Een oplettende buur maakte een foto van een sterk vermagerde hond in de tuin van een woning aan de Vestingstraat, waarop de politie werd ingeschakeld. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, bleek dat de eigenaar nog een tweede eveneens zwaar verwaarloosde hond in de woning had.

De buurtbewoner die de foto van de hond maakte zette deze ook op social media en die foto zorgde voor veel woede bij omwonenden, met onrust tot gevolg. Sommigen gingen vervolgens verhaal halen bij de eigenaar, die overigens niet opendeed.

De gemoederen liepen volgens de politie hoog op. “We begrijpen de emoties, maar vragen toch om kalmte en de tijd om dit te onderzoeken,” aldus de politie. “Hulpverlenende instanties worden in kennis gesteld van de situatie. Geweld, in welke vorm dan ook, zal niet getolereerd worden.”

Blij kwispelend

Volgens omwonenden waren de honden maar wat opgelucht dat ze uit hun nare situatie bevrijd werden en “kwispelden ze blij toen ze naar buiten kwamen”, schrijft één van hen op social media. De twee honden zijn opgevangen “op een plek waar zij alle hulp krijgen”, aldus de politie. “Het doel is altijd om de dieren weer op kracht te laten komen.”

Tegen de eigenaar wordt strafrechtelijk opgetreden.

Beeld: Dierenpolitie Zeeland-West Brabant

